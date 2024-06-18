В Швейцарии прокомментировали судьбу второго «саммита мира» по Украине

В Швейцарии считают, что второй так называемый "саммит мира" по Украине должен пройти при участии России, однако не в Европе. Об этом сообщает информационное агентство Keystone-SDA со ссылкой на главу департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководителя швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэля Люхингера, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Заинтересованные страны должны сами предпринимать шаги для следующей конференции по вопросу украинского конфликта. Теперь это находится не в руках Швейцарии... С этого момента Швейцария по запросу ключевых государств будет действовать за кулисами", - заявил Люхингер.

Агентство также отметило, что Люхингер разочарован отказом Китая принимать участие в мероприятии в Швейцарии и считает, что на второй встрече по вопросам мирного урегулирования необходимо присутствие России "в том или ином виде".

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