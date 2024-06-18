Армия Израиля атаковала десятки целей радикалов

Израильские войска продолжают операции в районе города Рафах на юге сектора Газа, а также в центральной части анклава, ВВС Израиля нанесли удары по десяткам объектов радикалов за минувшие сутки. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Оперативная деятельность ЦАХАЛ продолжается в центральной и южной частях сектора Газа. За истекшие сутки ВВС Израиля продолжили наносить удары по десяткам террористических объектов по всему сектору Газа", - говорится в заявлении.

В частности, "войска ЦАХАЛ продолжают точные, основанные на разведанных, оперативные действия в районе Рафаха [на юге сектора Газа], уничтожая террористов в ближних боях", продолжили в пресс-службе. В этом районе "в ходе одного из боестолкновений военнослужащие выявили двух террористов с взрывным устройством, после чего летательный аппарат ЦАХАЛ ликвидировал их [ударом с воздуха]", кроме того, "ВМС Израиля атаковали несколько террористических объектов в районе Рафаха в рамках поддержки наземных подразделений ЦАХАЛ, действующих в этом районе", добавили в армейском ведомстве.

"Операции продолжаются в центральной части сектора Газа, где войска действуют против террористической инфраструктуры и уничтожают террористов в ближнем бою", - продолжили военные. В частности, в этом районе "военнослужащие выявили и ликвидировали террористический отряд", кроме того, "командир снайперского отряда [палестинской радикальной группировки] "Исламский джихада" был уничтожен истребителем по наводке сухопутных войск", добавили в армейском ведомстве.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных радикалов ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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