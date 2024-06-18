Очередное проявление армянского сепаратизма

- на этот раз против Грузии - ФОТО

Как всегда наши соседи пытаются быть в центре Вселенского внимания. В качестве новой жертвы Армения на этот раз выбрала Грузию. Сборная Армении по баскетболу провела матч против "сборной" несуществующей "Абхазии". При том, как видно по снимкам, все вполне "официально".

Интересен другой факт, почему нет никакой реакции со стороны МИД Грузии на такого рода антигрузинскую провокацию? К примеру, могли бы вызвать посла Армении в этой стране для того, чтобы тот разьяснил ситуацию! Но пока ни слуху, ни духу.

Отдельно стоит упомянуть и про уровень этих "спортсменов". На радость наших соседей матч завершился победой армян со счетом ... 28:23! Видимо играть с несуществующей сборной и принесло удачу армянам. Хотя даже детские команды играют лучше.

Будем ждать дальнейшей развязки данной ситуации, если конечно же она последует.

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