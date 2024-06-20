Число паломников, умерших во время хаджа, превысило 1000 человек

Число паломников, умерших во время хаджа в Саудовской Аравии, превысило 1000 человек.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на AFP. Большинство паломников погибли из-за экстремальной жары.

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