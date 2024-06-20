https://news.day.az/world/1669380.html Число паломников, умерших во время хаджа, превысило 1000 человек
Число паломников, умерших во время хаджа, превысило 1000 человек
Число паломников, умерших во время хаджа в Саудовской Аравии, превысило 1000 человек.
Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на AFP. Большинство паломников погибли из-за экстремальной жары.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре