Лидер Бразилии назвал европейский колониализм причиной долгого отсутствия вузов в стране

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия из-за европейского колониализма столетиями не имела системы высшего образования, а также была раем для рабовладельцев, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Почему в Бразилии, самой большой стране в Латинской Америке, которая была открыта всего восемь лет после прибытия Колумба в Америку, не было университета? Ответ прост: потому что Бразилия была открыта европейцами, которые чувствовали превосходство над местным населением, - сказал президент в ходе выступления в городе Форталеза на северо-востоке страны, которое транслировалось на YouTube-канале правительства. - Затем, когда эксплуатация коренных жителей достигла пика, или они уже были вовсе истреблены, они [европейцы] решили превратить эту страну в свой рай из рабов".

Бразильский лидер подчеркнул, что первое высшее учебное заведение в Бразилии появилось только в 1920 году, хотя старейший университет Латинской Америки Сан-Маркос был открыт в Перу уже в 1551 году. Лула да Силва напомнил, что колонизаторы посылали собственных детей учиться в европейские страны и США, в то время как бедным коренным жителям, работникам на тростниковых плантациях образование было недоступно. "Зачем в этой стране университет? В чем смысл того, что бедные хотят учиться, ведь они должны безостановочно работать и платить подоходный налог, чтобы богатые могли поглощать доходы бюджета". - посетовал он.

Бразилия была открыта европейцами в 1500 году в результате экспедиции португальца Педру Альвареша Кабрала, который объявил ее владением Лиссабона, дав ей название "Земля Святого Креста". Независимость Бразилии была провозглашена 7 сентября 1822 года принцем-регентом Педру из правящей династии Браганса в Португалии, который стал первым императором независимой Бразилии под именем Педру I. В 1825 году Португалия признала независимость Бразилии.

Первый университетом Бразилии стал Федеральный университет Рио-де-Жанейро, открытый в 1920 году. Пик открытия высших учебных заведений в стране пришелся на 1950-1960-е годы, когда власти открыли более 20 вузов, в том числе в ключевых промышленных штатах страны Сан-Паулу, Минас-Жерайс и в ставшей столицей государства Бразилиа.

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