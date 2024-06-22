Макрон, Пашинян и старая басня
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как премьер министр Армении Никол Пашинян использует президента Франции Эмманюэля Макрона.
Day.Az представляет публикацию:
Многое сказано о том, как Макрон бегает вокруг Армении в попытках понравиться армянской диаспоре во Франции перед выборами: финансирует все хотелки Пашиняна, жертвуя миллиардными проектами, которые могла бы получить французская же Тоталь в Азербайджане, и так далее.
Но вот о чем говорят незаслуженно мало, так это о том, как Воваевич начал этим пользоваться. Как обнаглевшая лисица в классической басне, Пашинян все тащит и тащит у французской вороны: то у нее из клюва бронемашины выпадут, то артиллерия, то просто денег подкинет. Неплохой бизнес, правда?
Особенно, если учесть, что до выборов во Франции - пара недель, а по рейтингам Макрон все еще ниже, чем правые консерваторы во главе с Марин Ле Пен.
Автор карикатуры - HSF
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