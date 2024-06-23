В Израиле упал беспилотник, летевший из Ливана

Дрон, летевший со стороны Ливана, упал на севере Израиля. Как передает Day.Az, об этом сообщается в официальном Telegram-канале израильских войск.

В заявлении отмечается, что утром 23 июня на территории еврейского государства сработали сирены. Причиной послужило проникновение в воздушное пространство страны беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

"Дрон прилетел со стороны Ливана и затем упал в районе [населенного пункта] Бейт-Гилель", - рассказали представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В пресс-службе израильских войск уточнили, что во время полета БПЛА в небо был поднят перехватчик. После падения летательного аппарата специалисты начали расследование. При этом никакой информации о пострадавших к текущему моменту не поступало.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!