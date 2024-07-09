Пентагон продолжит разработку ракеты Sentinel
Разработка межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel будет продолжена несмотря на то, что стоимость программы на 81 процент превзошла первоначальные расчеты.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявили в Пентагоне.
Как отметили в ведомстве, американское законодательство требует сворачивать работы при превышении сметы на 25 процентов. При этом есть исключения для проектов, особо значимых для нацбезопасности, не имеющих альтернатив и отвечающих ряду других критериев.
"Программа Sentinel отвечает законодательным критериям продолжения", - подчеркнули в Пентагоне. Военные добавили, что Sentinel представляет собой "по-настоящему историческую программу обновления наземного сегмента триады".
Ранее стало известно, что создание новейшей американской межконтинентальной ракеты подорожало. Расходы на Sentinel составят 141 миллиард долларов, а не 95,8 миллиарда долларов, как это прогнозировалось в 2020 году.
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