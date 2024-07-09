Орбан не отчитывался Еврокомиссии после поездки в Китай

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не информировал Еврокомиссию (ЕК) о визите в Китай и не отчитывался после поездки. Об этом заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер на пресс-конференции в Брюсселе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет. Не было контактов до [поездки], не было пояснений после", - сказал Мамер, отвечая на вопрос журналистов.

До этого политолог, научный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов заявил, что Орбан элегантно продумал свой "миротворческий вояж", направившись сначала к непосредственным участникам украинского конфликта, а затем в Китай.

По его мнению, венгерский премьер также может встретиться с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

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