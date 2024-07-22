В это стране за полгода изъято рекордное количество наркотиков

В Швеции с января по июнь текущего года было изъято в два раза больше наркотических таблеток, чем за весь 2023 год. Об этом свидетельствуют новые статистические данные Шведской таможенной службы.

Как сообщает Day.Az, объемы изъятий марихуаны, кокаина и амфетаминового масла также увеличиваются, а изъятия героина, амфетамина и гашиша сокращаются. Всего за первое полугодие таможенная служба изъяла 5 тонн наркотиков.

"Вызывает тревогу большой приток наркотиков и не в последнюю очередь наркотических таблеток. Наркотик является основным источником дохода для преступных группировок, и пока существует спрос, контрабанда будет продолжаться", - сказал заместитель генерального директора таможни Бодил Тейлор.

По данным таможенной службы, в 2023 году было изъято 5,3 тонны наркотиков, что намного превысило показатели предыдущих лет.

Также наблюдается увеличение числа отдельных крупных изъятий. В период с января по июнь всего было изъято 9 партий наркотиков весом более 100 килограммов, некоторые из них - более 200 килограммов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!