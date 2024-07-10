США разместят в ФРГ новые средства поражения большой дальности

Соединенные Штаты начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе. Об этом говорится в совместном письменном заявлении США и ФРГ, которое было распространено пресс-службой Белого дома, передает Day.Az.

"Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств огневого поражения большой дальности своей многодоменной тактической группы в Германии в 2026 году в качестве части планирования непрерывного размещения этих средств в будущем", - отмечается в документе. "По завершении окончательной разработки эти подразделения обычных средств поражения будут включать в себя [многоцелевые ракеты] SM-6, [крылатые ракеты] Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения, которые обладают существенно более значительной дальностью поражения, чем размещенные в настоящее время в Европе", - подчеркивается в заявлении.

По словам его авторов, эти шаги Вашингтона "продемонстрируют приверженность Соединенных Штатов НАТО" и их вклад в "европейский потенциал интегрированного сдерживания".

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