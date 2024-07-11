Трамп может сократить передачу разведданных союзникам по НАТО

Республиканец Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, рассматривает возможность в случае победы на выборах сократить объемы разведывательных данных, которые Вашингтон предоставляет союзникам по Североатлантическому альянсу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Как констатирует издание, страны, которым данные предоставляются сейчас, "зависят от США в получении той информации, которая помогла Украине противостоять России". В статье подчеркивается, что "сокращение объемов данных разведки может иметь тяжелые последствия в сфере безопасности, особенно для Украины".

По словам источников газеты, советники Трампа сообщили представителям стран из числа союзников США по НАТО, что ограничение передачи данных "будет частью более широкого плана по сокращению поддержки и сотрудничества" Вашингтона с альянсом. В публикации приводятся слова американского чиновника, который отметил, что, получая меньше данных от США, европейские союзники были бы более уязвимы для гипотетической атаки со стороны России.

По сведениям газеты, США передавали союзникам по НАТО в последние годы "жизненно важную информацию о перемещениях России на Украине, в том числе о ее военных маневрах и тактических передвижениях".

Politico 2 июля сообщила, что Трамп рассматривает возможность в случае победы на выборах президента США в ноябре обещать отказ НАТО от расширения на восток, а также лишить некоторые страны Североатлантического альянса гарантий безопасности со стороны Вашингтона. Как подчеркивалось в публикации, по словам двух экспертов в сфере безопасности, осведомленных о настрое окружения республиканца, Трамп "рассматривает возможность заключения сделки с [президентом России Владимиром] Путиным относительно того, какие страны могут присоединиться к НАТО, в частности Украина и Грузия". Издание отмечало, что это означало бы "отказ от туманного обещания НАТО членства для Украины в будущем".

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