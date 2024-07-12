Армия Израиля заявила об ударе по военному посту в Сирии

Израильская армия нанесла удар по военному посту на юге Сирии в ответ на запуск 11 июля снаряда по южной части Голанских высот.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вчера (четверг) снаряд, выпущенный из Сирии в сторону юга Голанских высот, упал в незаселенной местности, о пострадавших не сообщалось. В ответ армия Израиля нанесла удар по военному посту в районе Тасила на юге Сирии", - говорится в заявлении.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.

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