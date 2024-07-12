В Британии назвали основныe вызовы в киберпространстве

Россия, Китай, а также КНДР и Иран стали одними из ключевых вызовов для Великобритании в области кибербезопасности. С таким утверждением выступила исполняющая обязанности генерального директора Национального центра кибербезопасности Соединенного Королевства Фелисити Освальд, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Киберугрозы, с которыми мы сталкиваемся, исходят от преступных группировок по всему миру, в том числе из России, а также от отдельных государств. Мы в Национальном центре кибербезопасности в основном говорим о четырех крупных государствах: конечно, это Китай, Россия, Иран и Северная Корея", - сказала она в интервью японскому изданию Nikkei Asia.

По словам Освальд, наибольшее беспокойство британских властей в сфере кибербезопасности вызывает подход Китая. Она назвала "тревожной эскалацией намерений КНР" атаки на критическую инфраструктуру США в мае 2023 года, которые совершили якобы китайские хакеры из группы Volt Typhoon.

Национальный центр кибербезопасности входит в структуру британской службы радиоэлектронной разведки - Центра правительственной связи, являющегося аналогом Агентства национальной безопасности США.

Российская сторона неоднократно отвергала обвинения в причастности к хакерским нападениям.

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