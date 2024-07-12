США заморозили помощь Грузии

Соединенные Штаты Америки вслед за переносом на неопределенный срок военных учений "Достойный партнер - 2024" (Noble Partner 2024) заморозили оказание помощи республике. Об этом заявила заместитель госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека Узра Зея грузинским журналистам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"США заморозили оказание помощи для Грузии, а также приостановлена интеграция Грузии в Евросоюз", - сказала Зея, подводя итоги своего визита в Грузию.

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