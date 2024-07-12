Румыния намерена запросить у США крупный военный кредит

Правительство Румынии намерено запросить у США кредит до $2 млрд. для закупки военной техники и развития оборонной промышленности.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили порталу Hotnews.ro источники в правительстве.

"Вероятнее всего, на будущей неделе правительство направит в Вашингтон письмо о намерениях, в котором сообщит о желании прибегнуть к кредиту до $2 млрд, - уточнили эти источники. - Мы не знаем, будет ли $2 млрд, но хотим получить как можно больше".

Ранее администрация США сообщила о предоставлении подобного кредита Польше. Такие кредиты предоставляются в рамках американской программы военного финансирования за рубежом (Foreing Military Financing). Румынская сторона заинтересована в кредите в том числе из-за низкой процентной ставки - 3%. Согласие американской стороны должно быть получено до октября, когда завершается финансовый год.

Источники уточнили, что переговоры о кредите ведутся уже несколько месяцев. В кредите заинтересовано министерство национальной обороны - для закупок военной техники, и министерство экономики - для развития оборонной промышленности, отмечает портал. Речь идет, в частности, о производстве в Румынии снарядов калибром 120 мм и 155 мм, а также боеприпасов для танков Abrams для всей Европы. Кредит не связан с проектом создания предприятия по производству пороха, который осуществляется с Германией.

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