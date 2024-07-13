ХАМАС потребовал от посредников письменных гарантий

ХАМАС требует письменные гарантии от посредников о том, что Израиль не возобновит боевые действия после освобождения первой группы заложников, заявил AP глава политического офиса группировки в Ливане Ахмед Абдул-Хади, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Нетаньяху может остановить переговоры и возобновить агрессию... Мы хотим письменный документ, который будет гарантировать продолжение переговоров, чтобы достигнуть постоянного перемирия", - заявил Абдул-Хади.

Он подтвердил, что стороны действительно договорились об общих условиях сделки, однако ХАМАС хочет, чтобы ее результатом было полное завершение конфликта, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что любое соглашение "должно позволять Израилю вернуться к боевым действиям, пока цели войны не будут достигнуты".

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