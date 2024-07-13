Кейт Миддлтон пропустит королевский турнир из-за химиотерапии

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон из-за химиотерапии пропустит королевский турнир по поло Out-Sourching Inc, где будет выступать ее муж, принц Уильям. Об этом пишет Daily Express со ссылкой на Кенсингтонский дворец, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что Миддлтон обычно является одной из зрительниц благотворительного матча по поло. "Кенсингтонский дворец подтвердил, что принцесса Уэльская не присоединится к нему на сегодняшнем мероприятии, поскольку она продолжает проходить курс химиотерапии от неизвестной формы рака", - пишет издание.

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