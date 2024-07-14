МИД Турции о покушении на Трампа

Решительно осуждаем нападение на бывшего президента США и одного из кандидатов в президенты на предстоящих выборах Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в Пенсильвании.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

"Указанная попытка покушения также является посягательством на волю народа. Вмешательство в демократическую политику путем насилия, государственного переворота и других незаконных средств неприемлемо", - подчеркивается в заявлении.

В министерстве выразили надежду на то, что выборы в США пройдут в мирных условиях.

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