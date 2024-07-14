https://news.day.az/world/1674864.html МИД Турции о покушении на Трампа
МИД Турции о покушении на Трампа
Решительно осуждаем нападение на бывшего президента США и одного из кандидатов в президенты на предстоящих выборах Дональда Трампа в ходе предвыборной кампании в Пенсильвании.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
"Указанная попытка покушения также является посягательством на волю народа. Вмешательство в демократическую политику путем насилия, государственного переворота и других незаконных средств неприемлемо", - подчеркивается в заявлении.
В министерстве выразили надежду на то, что выборы в США пройдут в мирных условиях.
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