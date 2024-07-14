В Израиле автомобиль наехал на пешеходов

В окрестностях Тель-Авива четыре человека пострадали в результате наезда на них автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской полиции, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Машина выехала с проезжей части на тротуар, протаранив прохожих рядом с находившейся там автобусной остановкой. Инцидент произошел на шоссе возле населенного пункта Нир-Цви, расположенного между Ришон-ле-Ционом и Лодом - южными пригородами Тель-Авива.

Происшествие квалифицировано как теракт, заявили в полиции.

Преступника нейтрализовали на месте. Все четверо раненых госпитализированы. Один находится в критическом состоянии. Тяжелые раны получили двое пострадавших. У одного легкие травмы.

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