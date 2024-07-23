В ФРГ рейтинг "зеленых" опустился до минимального за шесть лет уровня

Рейтинг партии "зеленых", входящей в правящую коалицию ФРГ, упал до 10,5%. Этот показатель стал минимальным за последние шесть лет, следует из результатов опроса социологического института INSA, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно этим данным, в сравнении с последним аналогичным опросом, проведенным неделей ранее, "зеленые" потеряли 0,5 процентного пункта (п. п.). Таким образом, их рейтинг опустился до 10,5% - минимального уровня с апреля 2018 года, когда он достигал 10%. Рейтинги других сил правящей коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ, 15%) и Свободной демократической партии (СвДП, 5%) - остались без изменений.

Лидирующей политической силой остается находящийся в оппозиции блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), его рейтинг не изменился и составил 31%. Таким образом, за год до очередных выборов в Бундестаг (парламент) у консервативного блока больше поддержки среди избирателей, чем суммарно у трех коалиционных партий.

Другая оппозиционная партия - "Альтернатива для Германии" (АдГ) - потеряла 1 п. п., ее рейтинг достиг 17%. Поддержка Левой партии выросла на 0,5 п. п., составив 3,5%. Уровень одобрения основанной в январе партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) остался прежним - 9%.

Опрос проводился онлайн по заказу газеты Bild 19-22 июля среди 2 010 участников. Статистическая погрешность составила 2,5 п. п.

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