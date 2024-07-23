Байден появился на публике впервые после отказа от участия в выборах

Президент США Джо Байден впервые после заявления о выходе из предвыборной гонки появился на публике.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.

"Президент Байден впервые появляется на публике после приостановки своей предвыборной кампании и возвращается в Вашингтон", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Камеры засняли, как он садится в борт номер один, чтобы вылететь в столицу США.