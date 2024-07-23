https://news.day.az/world/1676853.html Байден появился на публике впервые после отказа от участия в выборах - ВИДЕО
Байден появился на публике впервые после отказа от участия в выборах - ВИДЕО
Президент США Джо Байден впервые после заявления о выходе из предвыборной гонки появился на публике.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Fox News.
"Президент Байден впервые появляется на публике после приостановки своей предвыборной кампании и возвращается в Вашингтон", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Байден сдал отрицательный тест на коронавирус. Камеры засняли, как он садится в борт номер один, чтобы вылететь в столицу США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре