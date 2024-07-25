Евросоюз, Британия и США договорились о принципах конкуренции в сфере ИИ

Регуляторные органы Европейского союза, США и Великобритании подписали совместное заявление об обеспечении эффективной конкуренции и защите прав потребителей в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из текста заявления, размещенного на сайте Европейской комиссии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы будем работать над обеспечением эффективной конкуренции и справедливого и честного отношения к потребителям", - уточняется в совместном заявлении Европейской комиссии, Минюста и Федеральной торговой комиссии США, а также Управления по вопросам конкуренции Великобритании.

Регуляторы планируют осуществлять контроль за инвестициями и заключением партнерских соглашений между новыми компаниями и давними участниками рынка ИИ.

Кроме того, страны договорились защищать право потребителей на свободу выбора продукции.

13 марта Европарламент принял первый в мире документ, регулирующий технологии искусственного интеллекта.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!