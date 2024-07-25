Евросоюз, Британия и США договорились о принципах конкуренции в сфере ИИ
Регуляторные органы Европейского союза, США и Великобритании подписали совместное заявление об обеспечении эффективной конкуренции и защите прав потребителей в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из текста заявления, размещенного на сайте Европейской комиссии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Мы будем работать над обеспечением эффективной конкуренции и справедливого и честного отношения к потребителям", - уточняется в совместном заявлении Европейской комиссии, Минюста и Федеральной торговой комиссии США, а также Управления по вопросам конкуренции Великобритании.
Регуляторы планируют осуществлять контроль за инвестициями и заключением партнерских соглашений между новыми компаниями и давними участниками рынка ИИ.
Кроме того, страны договорились защищать право потребителей на свободу выбора продукции.
13 марта Европарламент принял первый в мире документ, регулирующий технологии искусственного интеллекта.
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