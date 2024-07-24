Более 3 тыс. мигрантов выдвинулись с юга Мексики в сторону границы с США

Караван мигрантов, в который входит более 3 тыс. человек преимущественно из стран Центральной Америки, выдвинулся из города Тапачула в штате Чьяпас на юго-востоке республики на север в сторону границы с США. Об этом сообщает издание Milenio, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, мигранты покинули парк "Бисентенарио" в городе Тапачула рано утром 23 июля. В составе каравана целые семьи с женщинами и детьми.

Сообщается, что караван прошел через контрольно-пропускной пункт населенного пункта Вива-Мехико, где присутствовали сотрудники Национального института миграции, а также Нацгвардии. Правоохранители не стали чинить препятствий мигрантам и позволили им продолжить свой путь.

Milenio сообщает, что мигранты отказались от прохождения процедуры легализации своего статуса на территории Мексики. Многие из них пытаются дойти до северной границы страны, после чего они намерены попытаться попасть в США.

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