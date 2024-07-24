В ФБР обеспокоены угрозой скоординированного иностранного теракта в США

Американские спецслужбы все сильнее обеспокоены возможностью совершения в Соединенных Штатах скоординированной иностранной террористической вылазки, подобной нападению на концертный зал "Крокус сити холл".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, это признал директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей.

Мы все сильнее обеспокоены по поводу не просто вдохновленной из-за рубежа террористической атакой, что вызывает большую тревогу. А даже потенциалом скоординированной иностранной террористической атаки, возможно, к примеру, подобной тому, что мы видели с концертным залом в России. Но просто тут, в США", - сказал он на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

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