Индия усилит меры безопасности высокопоставленных лиц после покушения на Трампа

Правительство Индии направило директиву властям штатов и союзных территорий страны об усилении мер безопасности для "находящихся под угрозой высокопоставленных лиц" в связи с недавним покушением на бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание The Indian Express, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В директиве подчеркивается необходимость усиления бдительности и защиты, особенно во время публичных мероприятий, таких как митинги и выездные встречи.

По данным издания, в директиве центрального правительства обозначены три основные сферы, на которые следует обратить внимание: меры обеспечения физической безопасности, техническое наблюдение и учения по действиям в чрезвычайных ситуациях, а также решающая роль сотрудников личной охраны.

Меры обеспечения физической безопасности включают строгий контроль доступа на площадки, комплексные проверки людей, а также обеспечение нахождения в непосредственной близости от высокопоставленного лица только уполномоченного персонала. Места проведения мероприятий должны проходить тщательные проверки с участием сотрудников службы безопасности. Высотные объекты и другие точки обзора, обеспечивающие прямую видимость высокопоставленного лица, должны быть взяты под контроль.

Правительство также подчеркнуло важность подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям для обеспечения немедленного прикрытия высокопоставленного лица, быстрой нейтрализации угроз и быстрой эвакуации в безопасное место или больницу, говорится в директиве.

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