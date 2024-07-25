Трамп заверил, что находится "в хорошей форме"

Экс-глава США Дональд Трамп, баллотирующийся в президенты от Республиканской партии, заявил, что находится в хорошей форме, несмотря на пережитое им 13 июля покушение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я в хорошей форме", - сказал он в эфире телекомпании Fox News.

Ведущие в свою очередь отметили, что Трамп, "судя по всему, полностью восстановился".

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