Рой стрекоз захватил целый пляж в США

Огромный рой стрекоз пусть и безобидных внезапно заполонил пляж Род-Айленда в США, распугав загорающих местных.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Такие "стаи" собираются в период летнего размножения, а также, когда насекомые, которыми питаются стрекозы, поднимаются в воздух сильными ветрами.

Бывают и случаи, когда стрекозы собираются в "облака" из миллиарда особей, и их даже могут засекать радары.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!