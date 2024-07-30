https://news.day.az/world/1678405.html Рой стрекоз захватил целый пляж в США - ВИДЕО
Рой стрекоз захватил целый пляж в США - ВИДЕО
Огромный рой стрекоз пусть и безобидных внезапно заполонил пляж Род-Айленда в США, распугав загорающих местных.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Такие "стаи" собираются в период летнего размножения, а также, когда насекомые, которыми питаются стрекозы, поднимаются в воздух сильными ветрами.
Бывают и случаи, когда стрекозы собираются в "облака" из миллиарда особей, и их даже могут засекать радары.
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