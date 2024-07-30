Армянский военнослужащий расстрелял офицера из мести
Контрактный военнослужащий Карен Карапетян был убит из мести.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет Армении, приводя детали смертельного инцидента в одной из воинских частей.
В ходе следствия выяснилось, что 9 января ночью, около 04:30-05:00, лейтенант Карапетян застал своего подчиненного Н.Х. уснувшим на боевом посту. Лейтенант в грубой форме сделал замечание и допустил в адрес солдата оскорбительные высказывания.
Сдав дежурство, Н.Х. вошел в блиндаж, зарядил автомат АК-103 и произвел сначала одиночные выстрелы в Карапетяна, а затем выпустил в него очередь.
Подозреваемый был арестован.
Следствие завершено, материалы переданы прокурору.
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