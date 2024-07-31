В Париже обокрали пятерых участников Олимпиады

В Париже произошла серия краж у участников летних Олимпийских игр - 2024. Об этом пишет французское издание Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, у японского регбиста пропало обручальное кольцо и три тысячи евро, а у тренера сборной Австралии по хоккею с мячом украли банковскую карту, с которой сняли 900 евро. Отмечается, что в номерах пострадавших не было обнаружено никаких следов взлома.

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