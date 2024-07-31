"Макрон пригласил меня на Олимпиаду. Моя внучка сказала, не ходи туда"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что отказался от приглашения французского коллеги Эмманюэля Макрона поехать на Олимпиаду в Париже, поскольку внучка предупредила его, что там могут пропагандировать ЛГБТ.

"Макрон пригласил меня на Олимпийские игры в Париже. Моя внучка сказала: "Дедушка, не ходи туда, они устроят демонстрацию ЛГБТ!" Она показала мне материал с открытия. Я сказал: "Хорошо, я не поеду", - сказал Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на ITV.

Президент Турции заявил, что пожалуется папе римскому на церемонию открытия Олимпиады в Париже, где организаторы показали "неуважение ко всему христианскому и мусульманскому миру".

Организаторы придумали постановку, похожую на "Тайную вечерю", в которой вместо Иисуса и его учеников в числе участников были бородатая женщина и мужчины, переодетые в женщин. В конце номера на сцене появился практически голый мужчина, покрашенный голубой краской, изображающий древнегреческого бога Диониса. Позднее оргкомитет извинился перед теми, кого могли задеть сцены с церемонии открытия. С критикой церемонии выступили многие страны.

В то же время мэр Парижа Анна Идальго назвала церемонию открытия Игр великолепной, а глава МВД Франции Жеральд Дарманен - посланием свободы.