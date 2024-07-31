Вашингтон поддерживает Зангезурский коридор

Вашингтон рассматривает возможность создания нового сухопутного коридора, идущего из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая.

Об этом, ссылаясь на выступление в комитете по иностранным делам сената США помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена, сообщает Day.Az.

По словам чиновника, страны Центральной Азии "невероятно богаты", но в настоящее время их единственные варианты выхода на мировые рынки лежат через Россию или Китай. Если США смогут открыть маршрут, пролегающий через Армению или Азербайджан, то Вашингтон получит доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от Москвы и Пекина.

Ранее представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков, выступая на онлайн-семинаре в вашингтонском Гудзоновском институте, заявил, что открытие Зангезурского коридора послужит мерой укрепления доверия между Азербайджаном и Арменией.

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