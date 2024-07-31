СБ ООН проведет экстренное заседание в связи с убийством Хании

Совет Безопасности (СБ) ООН 31 июля проведет экстренное заседание в связи с убийством в Иране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"По запросу Ирана, поддержанному Китаем, Алжиром и Россией, наше председательство назначило внеочередное заседание СБ ООН в связи с убийством в Тегеране главы политбюро ХАМАС И. Хании на 16:00 по Нью-Йорку 31 июля", - написал он в своем Telegram-канале.

РФ исполняет функции председателя Совбеза в июле.​​​

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