В джунглях Индии обнаружили прикованную цепью американку

Индийская полиция разыскивает мужа гражданки США Лалиты Кайи Кумар, которая была обнаружена прикованной цепью к дереву в джунглях штата Махараштра.

Как сообщает газета Hindustan Times, правоохранители считают, что муж американки может иметь отношение к этому инциденту, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Женщина пока не в состоянии дать показания. Она слаба, так как ничего не ела в течение нескольких дней", - приводит издание слова представителя местных властей.

Женщину обнаружил пастух в округе Синдхудург в минувшую субботу вечером. Гражданка США была прикована за ногу к дереву в джунглях рядом с отдаленной деревней примерно в 450 км от Мумбаи. Пастух услышал крики о помощи и сообщил об этом властям. Официальные лица нашли у женщины несколько документов, включая ксерокопию ее американского паспорта и индийские документы, содержащие адрес в южном штате Тамилнад.

Предварительное расследование показывает, что 50-летняя Кумар проживает в Индии в течение последних 10 лет. Полицейские были отправлены в штаты Тамилнад, чтобы найти ее родственников и собрать больше информации.

Кумар была доставлена в местную больницу, но из-за тяжелого психического и физического состояния ее перевели в Медицинский колледж штата Гоа для дальнейшего лечения. "Она сейчас вне опасности. Врачи, лечившие ее, сказали, что она страдает психическими проблемами", - сообщил журналистам местный чиновник. Полиция подозревает, что, возможно, ее муж приковал женщину цепью в лесу после ссоры.

По данным местных СМИ, она могла провести на цепи в джунглях порядка 40 дней.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!