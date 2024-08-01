Армия КНР заявила о готовности в любой момент пресечь попытки сепаратизма

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) готова в любой момент защитить национальные интересы и пресечь любые попытки сепаратизма.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном Минобороны КНР по случаю 97-летия со дня появления вооруженных сил КНР.

"НОАК всегда подчиняется призыву партии и народа, в любой момент готова эффективно защитить национальные интересы, пресечь и подавить любые попытки сепаратизма", говорится в заявлении, опубликованном на канале китайского оборонного ведомства в мессенджере WeChat.

В сообщении также отмечается, что "китайские военные готовы работать с вооруженными силами других стран для реализации концепции сообщества единой судьбы человечества и инициатив глобального развития, глобальной безопасности и глобальной цивилизационной инициативы, осуществлять прагматическое дружественное сотрудничество, создавая честную и справедливую модель безопасности".

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