В Армении пройдут сборы резервистов

С 15 сентября по 15 декабря в Армении пройдут очередные сборы резервистов. Постановление об этом было принято на заседании правительства, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Резервисты будут призываться и отпускаться группами. Как обычно, каждый из них призывается на срок не более 25 календарных дней.

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