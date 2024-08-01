https://news.day.az/world/1678939.html В Армении пройдут сборы резервистов
В Армении пройдут сборы резервистов
С 15 сентября по 15 декабря в Армении пройдут очередные сборы резервистов. Постановление об этом было принято на заседании правительства, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Резервисты будут призываться и отпускаться группами. Как обычно, каждый из них призывается на срок не более 25 календарных дней.
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