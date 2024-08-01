Сильный пожар в Италии

Четыре здания эвакуированы из-за сильного пожара на холме Монте-Марио на северо-западе Рима, сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ANSA.

Очевидцы в социальных сетях публикуют кадры пожара. По их словам, огонь угрожает жилым домам.

"Пламя уже было высоко во второй половине дня, мы увидели столб дыма, черный и густой, а затем услышали взрывы. Мы испугались и вышли на улицы", - сказал один из местных жителей.

По информации агентства, возгорание началось в подлеске на холме. Отмечается, что людей попросили покинуть офисы местного телеканала Rai, Асторономическую обсерваторию Монте-Марио и еще два здания. Журналист Rai Сигфридо Рануччи в своих социальных сетях добавил, что пламя подступает к казармам карабинеров.

Агентство отметило, что с пожаром борются четыре пожарных расчета, которые используют автомобили и две автоцистерны. Также в тушении участвует вертолет Drago VF159. На место происшествия прибыл мэр Рима Роберто Гуальтьери.

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