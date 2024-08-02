Китай усилит контроль за экспортом беспилотников

Китайские власти с 1 сентября ужесточат контроль за экспортом беспилотных летательных аппаратов и связанной с ними продукции. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как уточняется в распространенном заявлении торгового ведомства, новые меры призваны усилить национальную безопасность. Поставщики такой продукции должны будут получить соответствующее разрешение.

В частности, речь идет о двигателях для беспилотников мощностью более 16 кВт и о полезной нагрузке, включая инфракрасное и инерциальное измерительное оборудование, радары с синтезированной апертурой, лазеры для обнаружения целей. Это также касается специальной радиоаппаратуры и гражданских беспилотных авиационных систем.

Компании - экспортеры беспилотников должны будут получить специальную лицензию в Минкоммерции Китая. Нелегальные поставки, как отмечается, будут пресекаться путем возбуждения уголовных дел.

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