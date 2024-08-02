Макрон потратил полмиллиона евро на ужин с Карлом III

Ужин Карла III c президентом Франции Эммануэлем Макроном обошелся французской казне в полмиллиона евро, передает Day.Az со ссылкой на BBC News.

Согласно информации французского аудиторского ведомства, на пышный ужин с омарами для короля Карла III, который прошел в сентябре 2023 года во время визита монарха во Францию, канцелярия президента Макрона потратила 475 тысяч евро.

Прием проходил в Версальском дворце. Из общей суммы более 165 тысяч евро ушло на еду, напитки обошлись в 40 тысяч евро.

В ежегодном отчете Счетная палата Франции отметила, что увеличение расходов на государственные приемы в 14 процентов способствовало дефициту бюджета президентской канцелярии. Дефицит составил 8,3 миллиона евро.

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