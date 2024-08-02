ВОЗ бьет тревогу из-за жары

Уровень связанной с жарой смертности вырос на 30% за последние 20 лет в 53 странах Европы. Показатель увеличивается почти во всех странах региона, где ведется мониторинг, отметил в распространенном заявлении директор европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в 53 странах региона более 175 тыс. человек ежегодно погибало из-за жары в период с 2000 по 2019 год. В мире этот показатель составлял около 489 тыс. человек, доля Европы равнялась 36%.

Температура воздуха в регионе растет примерно в два раза быстрее среднего мирового показателя. Три самых теплых года в истории наблюдений зарегистрированы в период с 2020 года, а 10 самых теплых лет - с 2007 года.

Клюге напоминает, "что экстремально высокие температуры усугубляют хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, респираторные и цереброваскулярные, психическое здоровье и заболевания, связанные с диабетом". Сотрудник ВОЗ рекомендует группе риска поддерживать прохладу в доме, при выходе наружу держаться в тени, избегать физических нагрузок в самое жаркое время суток, поддерживать водный баланс в организме, воздерживаясь от употребления сладких, алкогольных или кофеиносодержащих напитков.

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