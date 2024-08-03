Стала известна возможная дата проведения дебатов между Трампом и Харрис

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп договорился с телеканалом Fox News о проведении 4 сентября дебатов с вице-президентом США и его соперницей по предвыборной гонке Камалой Харрис, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я договорился с Fox News о дебатах с Камалой Харрис в среду, 4 сентября", - написал он на своей странице в социальной сети Truth Social. Ожидается, что встреча пройдет в штате Пенсильвания, точное место и время будут определены позднее.

Как объяснил Трамп, предыдущая договоренность о дебатах на площадке телекомпании ABC 10 сентября больше не актуальна, поскольку из гонки вышел Джо Байден. Кроме того, республиканец хочет, чтобы на его дебатах с Харрис присутствовали зрители. Штаб Байдена выступал категорически против этого и добился того, что в июне дебаты двух претендентов на высший государственный пост проходили в присутствии лишь ведущих.

Телеканал Fox News уже выступал с предложением организовать дебаты 17 сентября и даже направил штабам Трампа и Харрис соответствующие приглашения. Трамп в свою очередь заявлял, что хотел бы провести с Харрис не один, а несколько раундов дебатов. Причем республиканец считает, что проводить дебаты на площадке ABC невозможно из-за предвзятости этой телекомпании.

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