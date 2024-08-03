В США задержали женщину за угрозы Трампу

Жительницу Техаса задержали в Вашингтоне по подозрению в угрозах в адрес экс-президента США Дональда Трампа и ношении оружия без лицензии, передает Day.Az со ссылкой на CNN.

Согласно отчету местной полиции, попавшему в распоряжение телеканала, Секретная служба Соединенных Штатов впервые сообщила ведомству о женщине в пятницу 2 августа. Ею оказалась 41-летняя Кристине Монтойе из Сан-Антонио.

Офицеры обнаружили подозреваемую и ее автомобиль Honda Accord в жилом районе на северо-востоке округа Колумбия.

Сотрудники полиции уже предъявили американке обвинения в угрозах в адрес бывшего лидера страны, ношении пистолета без лицензии и хранении незарегистрированного огнестрельного оружия.

Правоохранители также отметили, что угрожать политику Монтойе начала еще 20 июля. Вместе с тем полиция пока не предоставила никаких подробностей о предполагаемых угрозах.

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