Lufthansa Group приостановили полеты в Тегеран

Авиакомпании, входящие в германский концерн Lufthansa Group, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке приостанавливают полеты в Тегеран до 8 августа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На основании обновленного анализа безопасности Lufthansa Group снова корректирует свои рейсы на Ближний Восток. Все рейсы в Тегеран отменены до 8 августа включительно", - говорится в заявлении авиаперевозчика.

Ранее в пресс-службе Lufthansa сообщали корреспонденту ТАСС, что Lufthansa Group приостанавливает полеты в Тель-Авив до 8 августа и продлевает приостановку рейсов в Бейрут до 12 августа. При этом авиаперевозчик предлагает бесплатную отмену или перебронирование билетов для пассажиров, которых коснулись подобные меры.

31 июля радикальное палестинское движение ХАМАС объявило о гибели главы своего политбюро Исмаила Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации избранного президента Ирана Масуда Пезешкиана. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявили, что Хания погиб от снаряда малой дальности с боевой частью массой около 7 кг, его убийство было организовано Израилем при поддержке США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль понесет суровое наказание за убийство палестинского политика.

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