США завершили вывод войск из Нигера

Американские военные передали свою последнюю базу в Нигере местным вооруженным силам, завершив вывод войск из страны. Об этом сообщает газета The New York Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вывод американских сил и средств с авиабазы ​​201 в Агадесе завершен. Эффективное сотрудничество и коммуникация между вооруженными силами США и Нигера обеспечили завершение этой передачи досрочно и без осложнений", - говорится в заявлении Африканского командования Пентагона.

В материале говорится, что последняя группа американских военнослужащих из 1000 человек села на грузовой самолет ВВС и вылетела с авиабазы ​​стоимостью $110 млн.

По словам официальных лиц, небольшое количество военнослужащих останется в посольстве США на короткое время для завершения административных дел.

Отношения между США и Нигером испортились после того, как нигерийские военные в 2023 году свергли правительство и приказали американским войскам уйти.

NYT напомнила, что на фоне вывода войск США из страны, согласно докладу ООН, в среднесрочной перспективе остается возможным риском полная дестабилизация стран региона.

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