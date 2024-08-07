США ожидают нападений на свой контингент на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты ожидают новых ударов по своим военнослужащим на Ближнем Востоке после атаки на авиабазу Айн-эль-Асад в Ираке, в результате которой пострадали американские военные. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на американского чиновника, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам собеседника издания, министерство обороны США ожидает в ближайшие дни учащения атак на американские силы в регионе со стороны "проиранских боевиков". Чиновник добавил, что рост напряженности на Ближнем Востоке позволяет таким группировкам чувствовать себя "менее сдерживаемыми Ираном" в атаках на военнослужащих США, чем в последние месяцы.

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