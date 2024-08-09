В КНДР развернули борьбу с музыкой южнокорейской группы BTS

В КНДР развернули борьбу с музыкой популярной южнокорейской группы BTS из-за якобы чрезмерного увлечения ей среди местной молодежи. Такое мнение выразил министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик в интервью агентству Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сик заявил, что Северная Корея "изо всех сил пытается заблокировать популярность BTS, поскольку среди молодежи наблюдалось повальное увлечение имитацией их танцев".

Заявление было сделано в контексте возобновления пропагандистского вещания Южной Кореи по громкоговорителям на границе с Северной Кореей. Эти действия не проводились с 2018 года и стали ответом на запуск воздушных шаров с мусором со стороны КНДР.

Министр высказал мысль, что трансляция музыки BTS в сторону КНДР - это эффективная форма психологической войны, которая может стать катализатором перемен в северокорейском обществе.

BTS или Beyond The Scene - южнокорейская группа, основанная в 2013 году. Имеет признание в разных странах и победы в международных музыкальных конкурсах.

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