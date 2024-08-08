Британия может сократить расходы на оборону из-за дыры в бюджете

Министерство обороны Великобритании рассматривает возможность сокращения военных расходов из-за обнаружения правительством дыры в бюджете. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, Минобороны королевства обратилось к предприятиям оборонно-промышленного комплекса с просьбой предоставить отчет о возможных способах сокращения бюджета ввиду сложной финансовой ситуации в стране. Издание отметило, что подобное решение может привести к затягиванию сроков реализации некоторых военных контрактов.

29 июля министр финансов Великобритании Рейчел Ривс, выступая в Палате общин (нижней палате парламента), заявила, что лейбористское правительство будет вынуждено сокращать расходы на масштабные национальные проекты, поскольку предыдущий кабмин Консервативной партии взял на себя ничем не подкрепленные финансовые обязательства. Она заявила, что, согласно проведенной независимой проверке, бюджет правительства во главе с Риши Сунаком включал траты в размере £22 млрд ($28,3 млрд), которые не были финансово обеспечены.

Ривс указала, что в этой связи кабмин лейбористов вынужден пойти на сокращение госрасходов на £13,5 млрд ($17,4 млрд) в течение ближайших двух лет. В то же время министр подчеркнула, что Лондон не откажется от ранее взятых обязательств по оказанию помощи Украине.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что поддерживает увеличение расходов на военные нужды до 2,5% ВВП (в настоящее время примерно 2,3% ВВП). В то же время он не уточнил, к какому году Лондон собирается достичь этой цели.

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