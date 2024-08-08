В Турции перевернулся автобус с туристами, есть пострадавшие

По меньшей мере 13 туристов из России и Казахстана пострадали в результате ДТП с автобусом в провинции Мугла на юге Турции. Пострадавшие доставлены в больницы, сообщает местный новостной портал Muğla Gazetesi, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, авария произошла около 08:00 по бакинскому времени в районе Милас. По информации издания, автобус перевернулся.

В свою очередь газета Cumhuriyet сообщает, что на трассе Бодрум - Миляс провинции Мугла произошло столкновение микроавтобуса с туристами и грузовика. От сильного удара автобус выбросило на обочину.

В аварии, как уточняет издание, пострадали шесть туристов, им оказана первая медпомощь на месте, состояние пострадавших опасений не вызывает.

Полиция проводит расследование причин ДТП, водитель грузовика задержан.

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