Израиль отозвал аккредитацию у норвежских дипломатов

Израиль отозвал дипломатическую аккредитацию восьми дипломатических сотрудников Норвегии, которые работают в Тель-Авиве и имеют дела с Палестинской автономией.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Times of Israel", информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Израиля.

В официальном заявлении Министерства иностранных дел подчеркивается, что этот шаг является реакцией на серию недавних антиизраильских и односторонних действий, предпринятых норвежским правительством, включая признание палестинского государства и последние резкие высказывания высокопоставленных норвежских официальных лиц.

Посол Норвегии в Израиле был вызван в МИД в Иерусалиме, где ему сообщили, что аккредитация дипломатов будет отменена через семь дней, а визы - через три месяца.

При этом Израиль оставил возможность для этих дипломатов подать заявку на новую аккредитацию в еврейском государстве.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!