В Нигерии на судне произошел взрыв

Не менее 20 человек погибли в Нигерии в результате взрыва и пожара на судне, передает Day.Az со ссылкой на газету The Guardian Nigeria.

Инцидент произошел на судне, которое перевозило 64 пассажира и груз в штате Байелса на юге страны.

Обстоятельства трагедии расследуются, точное число жертв еще предстоит установить. Поисковая операция продолжается.

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