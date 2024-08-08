https://news.day.az/world/1680717.html В Нигерии на судне произошел взрыв - десятки жертв
В Нигерии на судне произошел взрыв - десятки жертв
Не менее 20 человек погибли в Нигерии в результате взрыва и пожара на судне, передает Day.Az со ссылкой на газету The Guardian Nigeria.
Инцидент произошел на судне, которое перевозило 64 пассажира и груз в штате Байелса на юге страны.
Обстоятельства трагедии расследуются, точное число жертв еще предстоит установить. Поисковая операция продолжается.
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